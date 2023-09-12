إعصار ليبيا.. جهاز الإسعاف يكشف أعداد الضحايا وحجم الكارثة

كشف أسامة علي، المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، آخر تفاصيل العاصفة دانيال التي تسبب في خسائر كارثية في مدينة درنة الليبية، موضحًا أن العاصفة دانيال أودت بحياة 2500 وفاة، و7000 شخص مصاب، 5000 مفقود.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن الوضع في مدينة درنة سيء جدا، ومع كل دقيقة تمر نفقد شخص، موضحًا أن بعض الدول قدمت مساعدات إغاثية فورية لليبيا، مثل «مصر وتركيا».

وتابع: هناك مدن داخلية بمدينة درنة اختفت تماما، وهناك صعوبة كبيرة في حصر عدد الضحايا، بالإضافة إلى انجراف طرق جبلية بسبب شدة العاصفة دانيال، بجانب انهيار كامل في الطرق وشبكة الاتصالات.

وأوضح أسامة علي، أن هناك محاولات للبحث عن الناجين، موضحًا أن قطاع الإسعاف يعاني من نقص في أكياس لنقل الجثامين الموتى الناجم عن العاصفة دانيال، الأمر الذي يشير إلى أن الأوضاع شبه كارثية.