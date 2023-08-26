وزير التعليم العالي يهنئ حسان النعماني بتعيينه رئيسًا لجامعة سوهاج

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بالاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية الاجتماع قدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي وأعضاء المجلس التهنئة للدكتور حسان النعماني لتعيينه رئيسًا لجامعة سوهاج، مُتمنين له دوام التوفيق والسداد،.

ووجه النعماني خالص الشكر والتقدير للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم وأعضاء المجلس، مقدما تحية إعزاز وتقدير بهذه الثقة الغالية للقيادة السياسية الحكيمة، مشيداً بجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمى من احل النهوض بالتعليم العالى والإرتقاء بالجامعات المصرية.

وأوضح أن الدكتور أيمن عاشور وجه خلال الاجتماع باستمرار جهود الجامعات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة للمباني والمُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكد من وجود وسائل السلامة والأمان بكافة المنشآت الجامعية حفاظًا على الأرواح والمنشآت، الي جانب ضرورة جاهزية كافة المستشفيات الجامعية لاستقبال الطلاب واجراء الكشوف الطبية اللازمة قبل التحاقهم بالجامعات، والتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللوجيستية لاستمرار عملها في تقديم خدماتها الصحية للمواطنين.

واشار رئيس الجامعة الى ان وزير التعليم العالي وجه ايضاً بتكثيف جهود الجامعات خلال العام الدراسي القادم في تعزيز الانتماء لدى الطلاب، وتوعيتهم بمخاطر الأفكار غير السوية والمُتطرفة، تماشيًا مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارات والجهات المعنية بالدولة، لمُحاربة المفاهيم الخاطئة والأفكار التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمِحة والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصري، بالإضافة الي بتكثيف عمل مراكز رعاية الموهوبين والنوابغ بالجامعات، لدعم الطلاب النابغين وأصحاب المواهب المختلفة واكتشافهم في المجالات الفنية والأدبية والعلمية والتكنولوجية والرياضية ورعايتها، وتعميم برامج مُحددة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم.

وأضاف أن الاجتماع ناقش تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري بما يوفره من إمكانيات فريدة، تفعيل دور الجامعات في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني، بالاضافة الي وضع الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية استعدادًا للعام الجامعي الجديد، واستمرار دعم جهود البحث العلمي للارتقاء بترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، وذلك لتفعيل أهداف ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والوصول إلى مُخرجات تدعم جهود الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.