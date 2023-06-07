بالفيديو.. اتحاد الغرف: المقومات السياحية جعلت مصر مقصدا فريدا في العالم

قال علي غنيم، عضو المجلس المصري لاتحاد الغرف السياحية، إن مصر تمتاز بمقومات سياحية فريدة من نوعها، وتمتلك شيئا لا تمتلكه الدول الأخرى بالسياحة الثقافية والشواطئ الممتازة بجمالها الكبير التي وهبها لنا الله، بجانب الطقس الجيد.

وأضاف "غنيم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن طقس مصر ممتاز طوال العام والمقومات السياحية الممتازة جعلت من مصر مقصد سياحي فريد في العالم، موضحًا أن الحكومة قامت في الآونة الأخيرة بستهيلات كبيرة جدًا مكنت غلب السياح من القدوم لمصر بسهولة، عبر إتاحة التأشيرة فور الوصول للمطارات المصرية.

وتابع أن هذه الخطوات والتسهيلات من قبل الحكومة أدت لطفرة كبيرة شهدتها على أرض مصر، ومثلت تشجيعا كبيرا ومهما لزيادة عدد السياح الذين يزورن مصر، مشيدا كذلك بالخدمات والتسهيلات التي تُقدمها الدولة ما أدّى إلى حدوث طفرة كبيرة في الوقت الحالي.

ونوه بأن جائحة كورونا أحدثت عوائق بالنسبة للسياحة المصرية، لكنّ انتهاء الوباء ساهم في عودة السياحة لمكانتها الطبيعية، مشددا على أهمية ودور الموقع الجغرافي لمصر القريب من البلدان الأوروبية التي تُصدر أعدادا كبيرة من السياح.

وأشار إلى أن عدد السياح في عام 2010، بلغ نحو 12 مليون سائح سنويا، في حين وصل العدد حاليا إلى 15 مليونا، واصفا ذلك بالرقم العظيم.