محافظ الجيزة يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد بالكنيسة الأرثوذكيسية.. صور

قدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مساء أمس السبت، التهنئة إلى الأقباط الأرثوذكس بمناسبة عيد القيامة المجيد وذلك خلال حضور المحافظ لقداس عيد القيامة بالكنيسة الأرثوذكسية بشارع مراد بالجيزة حيث كان فى استقباله الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة.

وأكد محافظ الجيزة على أن تماسك الشعب المصري ووحدته هي الدعامة الرئيسية للاستقرار والتنمية مشيرًا إلى توصية السيد رئيس الجمهورية الدائمة للشعب المصرى بمختلف المحافل بالعمل على قلب رجل واحد لتحقيق الأهداف وأن مصر قادرة بقيادتها وحكمة رجال الدين ووحدة الشعب على تخطي كافة التحديات.

ومن جانبه تقدم الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة بالشكر لمحافظ الجيزة وقيادات المحافظة التنفيذية والشعبية للمشاركة فى الإحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيًا بأن تنعم مصر دائمًا بالمحبة والإخاء وأن يوفق قياداتها لمزيد من التقدم والنجاح.

ورافق المحافظ خلال زيارته اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وهند عبد الحليم نائب المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، ومحمد نور السكرتير المساعد ومديرى المديريات وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالجيزة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وذكي ممدوح رئيس حي جنوب الجيزة.