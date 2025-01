فيلم الرعب والإثارة "You Shall Not Sleep Tonight" في دور العرض المصرية

انطلق فيلم الرعب المثير "You Shall Not Sleep Tonight"، من إخراج غييرمو كاربونيل وبن ديكا في دور العرض المصرية، وتدور أحداث الفيلم حول طفل صغير يعاني من كوابيس مخيفة يظهر فيها وحش شرير مختبئ داخل خزانة غرفته.

في لحظة خوف، يظهر والده في منتصف الليل لمساعدته على مواجهة هذه الكوابيس. لكن مع توالي الأحداث، يبدأ الطفل في التساؤل عن الطبيعة الحقيقية لوجود والده، ليكشف عن أسرار مرعبة حول مصيره والقوة الشريرة التي تهددهما معًا.

الفيلم يضم طاقمًا من النجوم، من بينهم مايلو بيرجيس-ويب، أجوستين أولسيسي، برونو جياكوبّي، وبريندا بونوتو، كتابة كاميليو زافورا، وإخراج غييرمو كاربونيل.

المخرج غييرمو كاربونيل، الذي اشتهر بأعمال حازت على جوائز سابقة في مهرجانات عالمية مثل The Plague وEvil Dead، يعود بفيلم جديد يعكس قدرته على تقديم قصص رعب مشوقة.

"You Shall Not Sleep Tonight" يقدم تجربة سينمائية فريدة تجمع بين الإثارة النفسية وعناصر الرعب.