حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق بالمنيا

شنت محافظة المنيا حملات تموينية مكثفة على الاسواق والمخابز لضمان جودة الخبز المنتج والتأكد من مطابقته للمواصفات والأوزان المحددة، بالإضافة إلى التأكد من التزام المخابز بالقوانين والقرارات التموينية الصادرة عن وزارة التموين.

وفي هذا السياق، قامت مديرية التموين بحملة مكبرة اليوم استهدفت عددًا من المخابز البلدية بقرى العباسية، أبا، ملاطية، وبعض العزب التابعة لمركز مغاغة، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 300 بطاقة تموينية مجمعة بأحد المخابز البلدية، وذلك في مخالفة صريحة للقرارات الوزارية، كما تم تحرير 8 محاضر تموينية تنوعت بين خبز ناقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية .

واعلنت محافظة المنيا عن تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المخابز البلدية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والإنتاجية، والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة تُرصد خلال هذه الحملات، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية تواصل جهودها في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية، حيث شنت حملة تموينية مكبرة بدائرة مركز مغاغة، شملت 10 مخابز .

وأسفرت عن تحرير 52 محضرًا، منها 26 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 16 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 6 مخالفات عدم وجود لوحة إعلان، ومخالفتين لعدم نظافة أدوات العجن، ومخالفتين لعدم إعطاء بون صرف.