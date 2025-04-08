ads
الثلاثاء 08 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق بالمنيا

حملات تموينية بالمنيا
حملات تموينية بالمنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شنت  محافظة المنيا حملات  تموينية  مكثفة  على  الاسواق  والمخابز  لضمان جودة الخبز المنتج والتأكد من مطابقته للمواصفات والأوزان المحددة، بالإضافة إلى التأكد  من التزام المخابز بالقوانين والقرارات التموينية الصادرة عن وزارة التموين.

وفي هذا السياق، قامت مديرية التموين بحملة مكبرة اليوم استهدفت عددًا من المخابز البلدية بقرى العباسية، أبا، ملاطية، وبعض العزب التابعة لمركز مغاغة، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 300 بطاقة تموينية مجمعة بأحد المخابز البلدية، وذلك في مخالفة صريحة للقرارات الوزارية، كما تم تحرير 8 محاضر تموينية تنوعت بين خبز ناقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية .

واعلنت محافظة المنيا عن تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المخابز البلدية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والإنتاجية، والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، مع عدم   التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة تُرصد خلال هذه الحملات، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية تواصل جهودها في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية، حيث شنت حملة تموينية مكبرة  بدائرة مركز مغاغة، شملت 10 مخابز .

وأسفرت عن تحرير 52 محضرًا، منها 26 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 16 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 6 مخالفات عدم وجود لوحة إعلان، ومخالفتين لعدم نظافة أدوات العجن، ومخالفتين لعدم إعطاء بون صرف.

الحملات الرقابية والتفتيشية الحملات الرقابية المخابز والأسواق بطاقة تموين بطاقة تموينية تكثيف الحملات الرقابية