وكيل تعليم المنوفية يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية

كشف الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، عن تفاصيل جديدة تتعلق بوفاة أسامة البسيوني، مدير عام إدارة الباجور التعليمية، الذي وافته المنية إثر أزمة صحية مفاجئة بعد زيارة وزير التربية والتعليم لمدارس الإدارة أمس الاثنين.

وقال “صلاح”، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": إنه في الوقت الذي انشغل فيه الجميع بإجراءات دفن الفقيد، تم التواصل مع عائلته للاطمئنان عليهم، مضيفا أنه يعتزم توثيق شهادة حق بشأن ما حدثز

وقال إنه تلقى اتصالاً من مكتب الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، يطلب منه توجيه مدير عام الباجور للتواصل مع المحمدي.

وتابع أنه بعد محاولة الاتصال الأولى التي لم يتلقَ فيها ردًا، قام أسامة البسيوني بالتوجه إلى مدرسة على خط سير الزيارة والتقى بالمحمدي، حيث وجه له الأخير اللوم وطلب منه مغادرة المكان والتوجه إلى الوزارة على الفور.

وأشار صلاح إلى أن البسيوني أخبره بأنه لم يغادر المكان مباشرة، بل انتظر حتى عاد الدكتور المحمدي مرة أخرى ووجه له نفس اللوم.

وفي سياق آخر، نفى محمد بكر، مدير مدرسة الشهيد رائد طيار محمد عادل شبل عباس الثانوية المشتركة التابعة لإدارة الباجور التعليمية، ما تم تداوله من شائعات حول تعرض أسامة البسيوني لتعنيف أو إهانة من وزير التربية والتعليم.

وأكد بكر عبر "فيسبوك" أنه لم يشهد أي مشادة أو حوار بين الوزير والبسيوني، مشيرًا إلى أن الأخير كان يقف خلف الوزير ولم يسمع أي حديث بينهما. وأضاف أن الوزير تعامل مع الجميع بكل احترام وأدب، وأثنى على التزام الطلاب والمعلمين في المدرسة.

من جهته، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن الوزير محمد عبد اللطيف أشاد بأداء أسامة البسيوني في نهاية الزيارة، حيث أثنى على سير العملية التعليمية وحضور الطلاب. وأوضح المصدر أن الأخبار المتداولة حول تعنيف الوزير للمدير مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وكانت مستشفى الباجور التخصصي قد أعلنت عن وفاة أسامة البسيوني بعد نهاية زيارة وزير التربية والتعليم لتفقد عدد من مدارس الإدارة، إثر أزمة صحية مفاجئة.