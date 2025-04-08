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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ڤودافون كاش تطلق خدمة التحويلات المالية الدولية الفورية من دول الخليج إلى مصر

فودافون كاش
فودافون كاش
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 أطلقت ڤودافون مصر خدمة جديدة تتيح استقبال الحوالات المالية الدولية الفورية من الخارج عبر محفظة "ڤودافون كاش"، لتشمل في مرحلتها الأولى أربع دول خليجية هي الإمارات، وقطر، والكويت، والأردن، مع خطط للتوسع قريبًا في السعودية. وتوفر الخدمة إمكانية الاستلام الفوري للأموال بشكل رقمي وآمن، دون الحاجة لزيارة أي فروع، وبالمجان للمستلم.

وتأتي هذه الخدمة في إطار جهود ڤودافون مصر لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتهدف إلى تسهيل إرسال الأموال من المصريين بالخارج إلى ذويهم داخل مصر بطريقة فورية وفعالة. وتتم عملية الإرسال من خلال شركاء ڤودافون من شركات الصرافة أو التطبيقات الرقمية المرتبطة بالبنوك، ويتم تحويل الأموال مباشرة إلى محفظة ڤودافون كاش الخاصة بالمستلم.

ويستفيد عملاء الخدمة من إمكانية السحب المجاني من أكثر من 400 ألف نقطة سحب نقدي، بالإضافة إلى استخدام الأموال المحولة في سداد أكثر من 20 خدمة متاحة عبر المحفظة، مثل دفع الفواتير والمشتريات والتحويلات المحلية.

وقد تم إطلاق الخدمة بالتعاون مع بنك مصر وعدد من شركاء الصرافة الإقليميين، من بينهم الأنصاري في الإمارات، والملا في الكويت، والفردان في قطر، والعلاونة في الأردن، ويجري حالياً العمل على تغطية أسواق جديدة في أوروبا وممرات تحويل رئيسية أخرى.

وتعكس هذه الخطوة التزام ڤودافون بتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات عملائها في الداخل والخارج، مع ضمان تجربة استخدام رقمية سهلة وآمنة، ومواصلة الاستثمار في تطوير الخدمات المالية الرقمية في مصر.

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