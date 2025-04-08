التنمية المحلية: "مشروعك" يوفّر تسهيلات بنكية وإجراءات مرنة لتشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم

قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن "المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " يعكس حرص الوزارة على دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تساهم بدورها في زيادة فرص العمل للمرأة والشباب لتعزيز الاقتصاد الوطني، و للتوسع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المحافظات .

وأضافت الوزيرة خلال اجتماع اليوم الثلاثاء ان "مشروعك" يوفّر تسهيلات بنكية وإجراءات مرنة لتشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم الخاصة، مع تقديم استشارات فنية ودورات تدريبية لتحسين مهارات رواد الأعمال، لافتة إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة المقبلة على توسيع قاعدة المستفيدين من "مشروعك" عبر توفير تسهيلات ائتمانية جديدة.