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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نجل الفنان محسن منصور ينهي حياة شاب دهسا في أكتوبر

الفنان محسن منصور
الفنان محسن منصور
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على نجل الفنان محسن منصور، لاتهامه بدهس شاب بسيارته والتسبب في وفاته بمدينة 6 أكتوبر.

نجل الفنان محسن منصور يدهس شاب بأكتوبر 

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي قيادة أحمد محسن منصور 27 سنة، نجل الفنان محسن منصور بدهس شاب بسيارته والتسبب في وفاته، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات علي نجل الفنان محسن منصور وتم اقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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