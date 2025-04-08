وزير الاتصالات يفتتح مقر شركة IGT Solutions العالمية بالمنطقة التكنولوجية بالمعادي

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المقر الرسمي لشركة IGT Solutions العالمية في المنطقة التكنولوجية بالمعادي، بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة، على رأسهم كاتي ستين، الرئيس التنفيذي العالمي، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة "إيتيدا"، إلى جانب مسؤولي الشركة في مصر.

وتقدم الشركة خدمات تعهيد وتجربة العملاء لأسواق عالمية متعددة، معتمدة على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتقديم حلول ذكية تعزز الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل السفر والتكنولوجيا والخدمات المصرفية والتجارة الإلكترونية. وتخطط IGT Solutions لزيادة عدد موظفيها في مصر إلى 2000 متخصص بحلول عام 2027، مقارنة بـ450 حالياً.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن افتتاح هذا المقر يعكس ثقة الشركات العالمية في السوق المصري، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التعهيد، مشيراً إلى أن عدد مراكز التعهيد العالمية في مصر تضاعف ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات ليصل إلى أكثر من 200 مركز. كما أشار إلى تنوع الخدمات المقدمة من مصر، بدءًا من خدمات مراكز الاتصال وتعهيد العمليات، وصولًا إلى البرمجيات المتقدمة وتصميم أشباه الموصلات.

ومن جانبها، أكدت كاتي ستين علي التزام الشركة بتقديم حلول تعهيد عالمية انطلاقاً من مصر.

كما أكد المهندس أحمد الظاهر أن هذا التوسع من قبل شركة رائدة في صناعة التعهيد يعكس جاذبية مصر من حيث البنية التحتية وتعدد المهارات اللغوية.

وأشار محمد جميعي، مدير عام IGT Solutions في مصر، إلى أن الشركة تدعم الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل وتقديم خدمات متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتجربة العملاء، موضحاً أن الشركة تعتمد على برامج تدريبية متخصصة لضمان مواكبة الكوادر لأحدث التقنيات.

وتُعد IGT Solutions من أبرز الشركات العالمية في خدمات تجربة العملاء والتحول الرقمي، وتعمل من خلال أكثر من 30 مركز خدمة في 13 دولة، ويضم فريقها ما يزيد عن 25 ألف محترف يدعمون أكثر من 35 لغة حول العالم.