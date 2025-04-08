أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 8 أبريل

شهدت أسواق العملات الرقمية اليوم الثلاثاء تحركات متباينة بين الارتفاعات والتراجعات، حيث واصلت بيتكوين (BTC) تعزيز موقعها في الصدارة، مسجلة سعرًا قدره 78,406.6 دولارًا بارتفاع 1.27% خلال 24 ساعة، على الرغم من تراجعها الأسبوعي بنسبة -7.85%، لتبلغ قيمتها السوقية نحو 1.56 تريليون دولار، مع تداولات تجاوزت 49.98 مليار دولار.

أما إيثريوم (ETH) فقد استقر تقريبًا عند 1,529.53 دولارًا بزيادة طفيفة قدرها 0.01% خلال اليوم، إلا أنها سجّلت تراجعًا أسبوعيًا حادًا بنسبة -20.08%، وبلغت قيمتها السوقية 185.14 مليار دولار.

فيما حافظت العملات المستقرة على ثباتها، حيث تم تداول تيثر (USDT) عند 0.9996 دولار، ويو إس دي كوين (USDC) عند 1.0004 دولار، مع تحركات هامشية إيجابية لم تتجاوز +0.01%.

وعلى صعيد العملات البديلة، جاءت أبرز التحركات كالتالي:

ريبل (XRP) ارتفعت بنسبة 3.37% لتسجل 1.9038 دولار، رغم تراجعها الأسبوعي بنسبة -11.99%.

بينانس كوين (BNB) صعدت إلى 560.40 دولارًا بارتفاع يومي 2.45%.

سولانا (SOL) سجلت 106.95 دولارًا مرتفعةً 3.07% خلال اليوم.

دوج كوين (DOGE) قفزت 4.66% لتصل إلى 0.1509 دولار.

كاردانو (ADA) كانت من بين أكبر الرابحين اليوم بنسبة 5.53% لتسجل 0.5932 دولار.

وسجلت بعض العملات أداءً قويًا اليوم مثل:

Avalanche (AVAX) التي قفزت 6.18% إلى 17.17 دولارًا.

HBAR التي ارتفعت 10.23% لتبلغ 0.1585 دولار.

RENDER التي قفزت 7.62% إلى 3.0225 دولار.

وفي المقابل، شهدت عملات مثل Toncoin (TON) وLINK وSUI تراجعات أسبوعية تتراوح بين -19% إلى -24% رغم تحقيق بعضها مكاسب يومية.

العملات الرقمية الأكثر نشاطًا:

تصدر النشاط اليومي العملات التالية من حيث حجم التداول والتحرك السعري:

بيتكوين (BTC): تحركت بين 78,186.7 و80,839.8 دولار.

ريبل (XRP): بين 1.8488 و1.9723 دولار.

سولانا (SOL): بين 106.75 و112.54 دولار.

دوج كوين (DOGE): بين 0.1438 و0.1570 دولار.

كاردانو (ADA): بين 0.5777 و0.6191 دولار.

Avalanche (AVAX): بين 16.70 و17.71 دولار.

أما أبرز العملات من حيث المكاسب النسبية فكانت:

TRUMP/USD بارتفاع قياسي +81.54%.

RENDER/USD بنسبة +7.62%.

Avalanche وCardano وHBAR بنسبة تجاوزت +5%.