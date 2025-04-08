المؤبد لموظف اختلس بضائع تقدر بـ 17 مليون جنيه بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد لأمين عهدة مخزن بتهمة إختلاسه بضائع تقدر بمبالغ أكثر من 17 مليون جنيها، من إدارة محطات أبو المنجا التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، من بدائرة قسم أول شبرا الخيمه بمحافظة الـقليوبية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حمودة وأمانة سر إيهاب سليمان.

أحالت النيابة العامة المتهم:- "محمد ص ع ا"، 38 عاما، أمين عهدة المخزن بإدارة محطات أبو المنجا التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، في الجناية رقم 24050 لسنة 2024 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3879 لسنة 2024 كلي جنوب بنها لأنه خلال الفترة من 2004/4/16 حتى 2024/2/28، بدائرة أول شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، أولاً: بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع (أمين عهدة المخزن بإدارة محطات أبو المنجا التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء)، اختلس بضائع عبارة عن عهدة مخزنية قدرت بمبلغ ١٧٥٢٠٣٥٣٦ جنيها " سبعة عشر مليوناً وخمسمائة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وخمسون جنيها وستون قرشاً " طبقاً لسعر السوق المحلي والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته أنفتي البيان والمملوكة لجهة عمله فاختلسها لنفسه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنه ثانياً: أضر عمداً بمصالح وأموال جهة عمله وذلك بأن أرتكب الجريمة محل الوصف السابق مما ترتب على ذلك ضرراً لحق جهة عمله تمثل في مبلغ وقدره ۱۹۲۷۲۳۸۸,۹٦ جنيها" تسعة عشر مليوناً ومائتان واثنان وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثمانون جنيها وستو وتسعون قرشاً " وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.