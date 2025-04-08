محافظ أسوان يطمئن على توافر السلع بقرية توشكى في النوبة

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان العاملين هايبر الشركة المصرية لتجارة الجملة بقرية توشكى غرب بمركز نصر النوبة، حيث أطمئن المحافظ على جودة السلع الغذائية والاستهلاكية وتوافرها بالكميات المناسبة.

محافظ أسوان يطمئن على توافر السلع بهايبر قرية توشكى غرب بنصر النوبة

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير السلع الإستراتيجية والأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف أى معاناة عن كاهلهم.

وأثناء تفقد محافظ أسوان للأقسام المختلفة بالهايبر، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية نعمل بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق والجهات المختصة لتوفير السلع الأساسية بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة للمواطنين، وخاصة أن ذلك يشهد متابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

لا تهاون مع ضبط الأسعار

وشدد محافظ أسوان على أنه لا تهاون مع ضبط الأسعار ، ويتم التعامل بحزم مع أى منشآت أو محلات تجارية أو سلاسل الهايبر والسوبر ماركت فى حالة قيامها ببيع المنتجات والسلع الأساسية بأزيد من الأسعار المقررة، ولن يسمح بأى احتكار للسلع فى الأسواق والمحلات من أجل توفير الاحتياجات اليومية للمواطن الأسوانى، ويتم تكثيف الرقابة التموينية من خلال الحملات المفاجئة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل.

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