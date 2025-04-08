انقلاب سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز في الوادي الجديد

أصيب سائق منذ قليل في انقلاب سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بطريق الخارجة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد بسبب العواصف الترابية التى تتعرض لها المحافظة.

اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادى الجديد تلقي بلاغا من إدارة النجدة يفيد انقلاب سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز بطريق الخارجة الداخلة ونتج عن الحادث إصابة سائقها وذلك بسبب العواصف الترابية التى تتعرض لها المحافظة.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث وجرى نقل المصاب الى مستشفيي بلاط ويجري حاليا انتشال حمولة الانابيب.

جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات فيها .