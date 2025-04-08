بدء التشغيل التجريبي لمجمع خدمات "أبا البلد" بمركز مغاغة في المنيا

أعلنت محافظة المنيا، بدء التشغيل التجريبي لمجمع خدمات الوحدة المحلية بقرية أبا البلد في مركز مغاغة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري، والتي تعكس حرص القيادة السياسية على توفير كافة الخدمات التي تضمن حياة كريمة لجميع المواطنين في مختلف المواقع.

هذا ويعتبر مجمع خدمات أبا البلد هو واحد من ستة مجمعات خدمية سيتم افتتاحها قريبًا في مركز مغاغة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بسرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية والتنموية.

وتهدف المجمعات الخدمية لتوفير الوقت والجهد على المواطنين من خلال تقديم خدمات متعددة في مكان واحد، مما يخفف من أعباء الانتقال بين المصالح الحكومية المختلفة.

هذا و تحتوي المجمعات الخدمية على تجهيزات تكنولوجية بخطوط ربط شبكات الاتصال و حواسيب و خوادم مركزية لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن، حيث تحتوي على منافذ لخدمات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى عدد من القطاعات مثل التضامن الاجتماعي، التموين، الشهر العقاري، البريد، السجل المدني، والمركز التكنولوجي، بهدف تخفيف أعباء ومشقة الانتقال والتيسير على المواطنين.

هذا وجاري توفير ثلاث نوافذ لخدمات المرافق (الغاز، الكهرباء، المياه) وتزويد كافة المجمعات بماكينات صراف آلي، بالإضافة إلى تخصيص نافذة لملفات التصالح لتيسير الحصول على نموذج 8 لجميع المتقدمين بطلبات التصالح ممن تمت موافقة اللجنة الفنية على طلباتهم.

وعبر أهالي القرية عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، معبرين عن سعادتهم بالخدمات المقدمة داخل المجمع، مما يوفر عليهم عناء الانتقال إلى المدينة.