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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض علي عاطل ظهر في مقطع فيديو أثناء معاكسة فتاة بالبساتين

المتهم
المتهم
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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من آخر لقيامه بتتبع نجلته ومعاكستها  بمنطقة البساتين بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين).. وبسؤاله أفاد بأن نجلته أخبرته بقيام أحد المارة بالتحدث معها وسؤالها عن إحدى السيدات، أثناء توجهها لشراء بعض المتطلبات، على إثر ذلك قام بنشر مقطع الفيديو لتحذير جيرانه من ذلك الشخص، وأضاف بعدم تحريره محضر بالواقعة لعدم حدوث مكروه لنجلته.

بإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم) .. وبمواجهته أقر بأنه قام بتتبع الفتاة لمعاكستها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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