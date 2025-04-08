المؤبد لعامل أشعل النيران في منزل أحد الأشخاص بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد لـعامل لاتهامه بوضع نار عمداً، بإلقاء زجاجة مولوتوف لمسكن أحد الأشخاص، وأحدث تلفيات بالمسكن بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

أحالت النيابة العامة المتهم:- مصطفى س ر ا" 22 عاما، عامل، لأنه في يوم 2024/9/27 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وضع النار عمداً في مكان مسكون، والمملوك للمجني عليه فتحي محمد رضوان العوضي بأن قام بإيصال مصدر حراري سريع الأشتعال "زجاجة مولوتوف" بداخلها مما نتج عنه امتداد النيران بداخلها فأحدثت التلفيات الموصوفة بتقرير قسم الأدلة الجنائية المرفق على النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة أنه أحرز مادة معجلة للإشتعال - زجاجة مولوتوف - بغير مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية.