استكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية لتفقد المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" بمركز نصر النوبة، حيث تفقد المحافظ مشروع موزع كهرباء توشكى الذى يساهم فى خدمة أكثر من 50 ألف نسمة.

محافظ أسوان يتفقد مشروع موزع كهرباء توشكى بنصر النوبة بتكلفة 13 مليون جنيه

القضاء على مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى داخل 5 قرى محرومة من الكهرباء

والقضاء على مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى داخل 5 قرى تابعة لمجلس قروى أبو سمبل وهى قسطل وتوماس وعافية وتوشكى شرق وتوشكى وغرب وأبو سمبل ، بالإضافة إلى بعض النجوع المحرومة من توصيل التيار الكهربائى بها مثل الرحاب والقفايطة وهشام .

ويضم الموزع 17 وحدة ربط منها 4 وحدات دخول و10 وحدات خروج ، فضلاً عن 3 خلية ربط وذلك بتكلفة 13 مليون جنيه ، والمبنى عبارة عن دور أرضى وأول علوى.

وأثناء جولته التفقدية برفقة القيادات البرلمانية والتنفيذية ، شدد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية وتسريع وتيرة العمل بكافة قطاعات العمل العام لإنهاء مشروعات " حياة كريمة " ، وتلافي الملاحظات التى يتم رصدها، مع تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول.

وأكد محافظ أسوان أنه لن يتم السماح أو التهاون بأى تأخير لضمان الانتهاء من جميع المشروعات والبدء فى دخولها التشغيل التجريبى لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية، وحتى يجنى المواطن الأسوانى ثمار هذه الإنجازات من الخدمات النموذجية والحضارية على الوجه الأكمل .

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