حملة أمنية تداهم أوكار النباشين بالعجمي في الإسكندرية

نفذ قسم شرطة البيئة والمسطحات وإدارة البحث الجنائي وشركة النظافة حمله أمنية علي النباشين بغرب الإسكندرية وذلك بقيادة العقيد هشام عبد الباعث مأمور القسم و المقدم هيثم الشيخ وكيل القسم والرائد محمد بريك و الرائد أحمد بإدارة البحث الجنائي.

تأتي هذه الحملة استجابة لشكاوي المواطنين من كثرة النباشين بالإسكندرية و بعثرتهم للقمامة بالشوارع ، بالإضافة إلي إهدار مجهودات شركة نهضة مصر بأعمال النظافة العامة ، وقد قامت الشركة بتحميل كافة المخلفات الموجودة بسيارات الشركة تمهيدا لنقلها الي محطات التخلص الآمن من المخلفات طبقا للقانون وقواعد السلامة والصحة المهنية المعمول بها في هذا الشأن

وقد رحب أهالي المناطق التي تم تنفيذ الحملات بها بمجهودات الجهات الأمنية والتنفيذية في حمايته و أسرهم من الأضرار البيئية الناتجة عن ممارسة هذه الأعمال الغير مشروعة و المخالفة للقانون

وقد أضاف احمد شحاته رئيس المركز الإعلامي أن توجيهات إدارة الشركة برئاسة حسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب ،التعاون التام مع كافة الجهات المعنية بالإسكندرية و اتخاذ ما يلزم نحو رفع كفاءة المنظومة و تقديم خدمات مرضية لأهالي الثغر.

وجاء ذلك بناءً علي توجيهات اللواء حسن عطية مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية و تكليفات اللواء محمد عماره الحكمدار العام و اللواء محسن عبيدو مساعد المدير للوحدات