وفاة حفيد الفنان سيد درويش وتشييع جثمانه غداً

أعلنت منذ قليل أسرة الدكتور مهندس حسن البحر درويش، حفيد الفنان سيد درويش، والشقيق الأكبر للفنان إيمان البحر درويش وفاته، فهو أحد أبرز رموز الفن الشعبي والتراث السكندري ومؤسس كورال نادي سبورتنيج الرياضي منذ سنوات طويلة.

ومن المقرر أن تُشيع جنازته غداً الأرعاء 9 إبريل بعد صلاة الظهر من مسجد المواساة وسط الإسكندرية، على أن يتم دفنه في مقابر الأسرة بالمنارة، وسوف يقام العزاء مساءً بعد صلاة المغرب في قاعة الشهداء بنادي الفتح بالمنطقة الشمالية العسكرية.

وتقدم الكثير من أفراد العائلة والأصدقاء بنعي الراحل بكلمات مؤثرة، مؤكدين على على أخلاقه الحميدة وسيرته الطبية التي كان يتمتع بها طوال حياته العملية والفنية، فكان ملتزم اتجاه تقديم التراث الفني لجده الراحل وتخليد ذكرى موسيقاه الجميلة التي تتناقل عبر الأجيال.