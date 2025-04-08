بعثة منتخب مصر للتجديف الشاطئي تصل القاهرة عقب إنجاز بطولة قبرص

وصلت بعثة منتخب مصر للتجديف الشاطئي إلى مطار سفنكس الدولي بالقاهرة، حيث كان في استقبالها اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، والقبطان محمد سلامة، نائب رئيس الاتحاد والمشرف على لجنة التجديف الشاطئي، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الاتحاد والجهاز الفني والإداري.



وقد شهد الاستقبال حضور العديد من أولياء الأمور والأصدقاء والجمهور، الذين استقبلوا البعثة استقبالًا حافلًا يعكس الفخر والاعتزاز بالإنجازات التي حققتها.



وحقق المنتخب المصري للتجديف الشاطئي إنجازًا متميزًا في البطولة الدولية للتجديف الشاطئي التي أقيمت في قبرص خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل الجاري، بمشاركة منتخبات قوية من مختلف أنحاء العالم.



حيث أحرز الفراعنة 4 ميداليات متنوعة، شملت ميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين، فقد فاز ياسين مصطفى بالميدالية الذهبية في سباق الفردي تحت 14 سنة، بينما أحرز الثنائي ياسين القماطي ومريم عوض الله الذهبية في سباق الزوجي المختلط ناشئين.



أما الميداليات الفضية فقد حصل عليها مروان الشافعي في سباق الفردي ناشئين، ومريم عوض الله في سباق الفردي ناشئات، كما حقق باقي لاعبي المنتخب نتائج مشرفة، حيث فاز يوسف سلامة بالمركز الخامس في سباق الفردي ناشئين، وسلمى صفوان بالمركز الخامس في سباق الفردي ناشئات، بينما أحرزت رقية مصطفى المركز السادس في سباق الفردي ناشئات.



وفي سباق العمومي الفردي، الذي يعد واحدًا من أقوى سباقات البطولة، حقق زياد سلامة المركز التاسع، بينما حصل عمر القماطي على المركز السابع عشر، مما يعد إنجازًا كبيرًا أمام هذا المستوى التنافسي المرتفع.



وقد ضمت بعثة المنتخب المصري 13 فردًا، بقيادة الكابتن هند عصام عرفات، مدربة المنتخب ورئيسة البعثة، إلى جانب الكابتن عبد الرحمن صفوت، مدرب المنتخب، و11 لاعبًا يمثلون مصر في مختلف الفئات، حيث ضمت قائمة اللاعبين ياسين مصطفى تحت 14 سنة، أما منتخب الناشئين، مريم عوض، مروان الشافعي، يوسف سلامة، ياسين القماطي، سلمى صفوان، رقية مصطفى، فيما ضم المنتخب الأول، عمر القماطي، زياد سلامة، عبدالمعز يحيى، ربي حسام.