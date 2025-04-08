حزب المصريين: زيارة السيسي وماكرون لرفح رسالة برفض التهجير

قال حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، إن زيارة الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينتي العريش ورفح تبعث برسالة بالغة الأهمية مفادها التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني والرفض القاطع لأي محاولات من شأنها تهجير الشعب الفلسطينيين أو تصفية قضيته العادلة.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن احتشاد آلاف المواطنين المصريين في رفح لدعم القيادة السياسية ومواقفها الوطنية رسالة قوية للعالم أجمع بأن الشعب المصري يقف ويصطف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية الحكيمة فيما تتخذه من قرارات لحفظ الأمن القومي المصري، ويتمسك بالثوابت الوطنية التي ترفض المساس بالحقوق الفلسطينية، موضحًا أن احتشاد المصريين رسالة مباشرة على تمسكهم الراسخ بالثوابت الوطنية التي ترفض المساس بالحقوق الفلسطينية أو أي تهديد للأمن القومي المصري.

وأوضح رئيس حزب المصريين، أن الشعب المصري أكد للعالم أجمع رفضه القاطع لمخطط التهجير جملة وتفصيلا، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية تحت أى مسمى، والمشاركين في الوقفة الحاشدة أكدوا الموقف الشعبي المصري الثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية، وأن أي محاولة للمساس بها ستُقابل برفض جماهيري واسع.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط من أجل وقف العدوان على قطاع غزة ووقف المجازر الوحشية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ورفع الحصار، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني.