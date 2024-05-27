برلمانية تطالب بضرورة الاهتمام بالاستقرار النفسي لأئمة المساجد للقيام بدورهم في التوعية الدينية

دعت النائبة خضرة سالم، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة الاهتمام بالاستقرار النفسى لأئمة المساجد، حتى يستطيعوا القيام بدورهم فى التوعية الدينية المطلوبة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلبات مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته وإحلال وتجديد المساجد.

كما طالبت سالم، بضرورة تخفيف العبء عن الأئمة فى عدد من التكليفات الأخرى، مثل تكليفهم بتوزيع صكوك الأضاحى، داعية لوقف تكليفهم بذلك.

ودعت عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة توزيع لحوم الأضاحى على المحافظات الأكثر فقرا.