ads
الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلمانية تطالب بضرورة الاهتمام بالاستقرار النفسي لأئمة المساجد للقيام بدورهم في التوعية الدينية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دعت النائبة خضرة سالم، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة الاهتمام بالاستقرار النفسى لأئمة المساجد، حتى يستطيعوا القيام بدورهم فى التوعية الدينية المطلوبة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلبات مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته وإحلال وتجديد المساجد.

كما طالبت سالم، بضرورة تخفيف العبء عن الأئمة فى عدد من التكليفات الأخرى، مثل تكليفهم بتوزيع صكوك الأضاحى، داعية لوقف تكليفهم بذلك. 

ودعت عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة توزيع لحوم الأضاحى على المحافظات الأكثر فقرا.    

النائبة خضرة سالم اللجنة الدينية مجلس الشيوخ المساجد التوعية الدينية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الحكومة