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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: روسيا تنشر سفينتين حربيتين في البحر الأسود من دون حاملات صواريخ

القوات البحرية التابعة
القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني
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 أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني، أن الجيش الروسي نشر اعتبارًا من الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي من صباح اليوم /الإثنين/، سفينتين حربيتين في البحر الأسود لكن من دون أي حاملات صواريخ.


وذكرت القوات البحرية - في بيان صحفي، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أنه في الوقت نفسه، لا توجد سفن معادية في بحر آزوف والبحر الأبيض المتوسط.


وأشار البيان إلى أن هناك عمليات إنقاذ تقوم بها البحرية الروسية في خليج سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا لحاملة الصواريخ Cyclone، بعد أن ضربتها قوات الدفاع الأوكرانية في 19 مايو.

القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني الجيش الروسي بحر آزوف