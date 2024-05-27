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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التصريح بدفن جثة سائق لقي مصرعه في حادث بالشرقية

ارشيفيه
ارشيفيه
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قررت نيابة جنوب الشرقية اليوم التصريح بدفن جثة سائق في العقد الرابع من عمره لقي مصرعه اليوم متأثرا بإصابته إثر انقلاب سيارة ربع نقل داخل بركة مياه بطريق" أبو حماد- العاشر من رمضان".

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة القرين يفيد بورود إشارة من المستشفي المركزي بوصول "حمادة. ن. ع" 42 عامًا مقيم بمركز منفلوط محافظة أسيوط جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة السائق التي أودت بحياته إثر انقلاب سيارة ربع نقل ببركة مياه مزرعة بطريق " أبو حماد- العاشر من رمضان "وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

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