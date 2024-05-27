السعودية تدشن سفينتي مساعدات إنسانية للشعبين السوداني والفلسطيني

أعلن الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة المستشار بالديوان الملكي السعودي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تدشين سفينتي مساعدات إغاثية للشعبين السوداني والفلسطيني.. مشيرا إلى أن هذا العمل سواء ما تقدمه السعودية أو المتبرعين يؤكد مدى نبل وشمولية العمل الإنساني السعودي.

وقال الربيعة - في تصريح خاص لقناة "الإخبارية" السعودية من ميناء جدة اليوم /الاثنين/ - إن السفينة المتوجهة إلى السودان هي رقم 31؛ ليصل إجمالي الحمولات إلى أكثر من 14 ألف طن من المواد الإغاثية والإيوائية والطبية واللوجستية لدعم الشعب السوداني.

وأضاف الربيعة أن السفينة المتجهة إلى العريش ثم إلى الشعب الفلسطيني في غزة هي رقم 8 وتحتوي على مواد غذائية وإيوائية ولوجستية، وصهاريج مياه.