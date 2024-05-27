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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ: يكفي وزير الأوقاف أنه قضى على خفافيش الظلام بالزوايا والمساجد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أنه إذا كان هناك 12 ألف مسجد الآن ما بين تطوير وإحلال وتجديد وفرش فهذا شيء عظيما.

 وأشار خلال الجلسة العامة، إلى أنه لم تشرق  شمس الخدمات في الأوقاف إلا بعد تولي الرئيس السيسي، والتنفيذ الوزاري  لوزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة .

جاء ذلك خلال مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته، وكذلك طلبا مقدما من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية

وأكد " الهضيبي : أنه يكفي  وزير الأوقاف أنه قضى علي خفافيش الظلام في الزوايا والمساجد. 

وعرض " الهضيبي توصيات حزب الوفد في هذا الشأن وهي ، ضرورة أن يكون هناك بيانات واضحة ومحددة عن جميع الوقف، وطرح تساؤلاً: عن ما هي أسباب عزوف المواطنين عن الوقف حالياً عن غير ذي قبل؟

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