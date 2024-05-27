وزيرة الهجرة تثمن حماس المصريين بالخارج وحرصهم على ضخ استثمارات في مصر

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه من خلال الحملة التي أطلقتها وزارة الهجرة بعنوان"مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"، والتي نسعى من خلالها إلى استعراض أبرز مميزات السوق المصرية من عوامل الجذب والفرص المتاحة للاستثمار في مختلف المجالات، في ظل ما تقوم به مصر من عمليات التنمية في جميع النواحي، وكذلك توفير خارطة الاستثمار الصناعي وتهيئة مناخ الاستثمار بجانب إتاحة كل المزايا للمستثمرين، ومن بينها الرخصة الذهبية التي أطلقتها مصرمؤخرًا وتوفير خريطة استثمار صناعية توضح كل المجالات المتاحة، وكذلك تقديم كل التيسيرات لتدشين المشروعات في مصر.



وأضافت الوزيرة أن هذه الحملة تتضمن فيديوهات قصيرة يقدم فيها خبراؤنا المصريون بالخارج عرضًا مختصرًا وشهادتهم عن الاستثمار في مصر وما لمسوه بأنفسهم خلال رحلة الاستثمار في العديد من المشروعات، مؤكدة أننا أطلقنا هذه الحملة لتكون رسالة من المصريين بالخارج إلى المصريين بالداخل توضح لماذا نختار مصر حينما نريد الاستثمار في العديد من المجالات، مثمنة وطنية وحماس المستثمرين المصريين بالخارج وحرصهم على ضخ استثمارات في مصر، مشددة على حرص الدولة المصرية على إتاحة مختلف الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، بجانب تنظيم الفعاليات التي تروج لما تمتاز به مصر من فرص واعدة.

من جانبه، وجه عصام يوسف، المستثمر بالولايات المتحدة الأمريكية، الشكر إلى السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، على كل الجهود التيتبذلها لجذب المستثمرين إلى مصر؛ حيث نظمت العديد من اللقاءات مع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين حول العالم، بجانب تنظيم الوزارة لفعاليات تهتم بجذب الاستثمارات.

وأضاف يوسف أن مصر في الوقت الحالي تمتلك بنية تحتية قوية، وهناك لوجستيات مهيئة لمشاريع دولية قوية جدا، متابعا أنه يشجع كل مصري بالخارج ليستثمر في بلده، قائلا إنه يستثمر في عدة قطاعات، وهذه الخطوة جاءت بعد دراسة الجدوى الاقتصادية، ولذلك فمن المهم أن تنطلق مشروعاتنا في مصر.

وأكد يوسف أن العالم متأثر بشدة اقتصاديا، نتيجة لتداعيات الأزمات الدولية، ورغم ذلك حققت مصر معدلات نمو متميزة، مضيفا أن هذا ماجعله يستثمر في مصر في قطاعات الجمارك والاستثمار والنقل الدولي، وذلك في منطقة العين السخنة لإقامة منطقة جمركية للتخزين والترانزيت، من أجل الاستفادة من المقومات التي تمتلكها مصر مكانيا واقتصاديا، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط القطاع السياحي.

واختتم يوسف حديثه ناصحا المستثمرين من المصريين بالخارج بأن يستثمروا في مصر، للاستفادة مما أنجزته الدولة المصرية من تعديلات تشريعية وفرص وحوافز للمستثمرين، لتشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات على الاستثمار في مصر لتوفير فرص العمل، مؤكدا: "مصر محتاجة مننا كل دعم بشرف وأمانة".