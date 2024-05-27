أوكرانيا: مقتل وإصابة 8 أشخاص في هجمات روسية على دونيتسك

قتل 5 أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون في إقليم دونيتسك الأوكراني جراء قصف روسي على الإقليم الليلة الماضية.



وقال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك الأوكراني فاديم فيلاشكين - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية اليوم /الاثنين/ - "إن الروس قتلوا خمسة من سكان إقليم دونيتسك (اثنان في أنتونيفكا وشخص واحد في بلدات سيفيرسك وكراسنوهوريفكا وتشاسيف يار)، فيما أُصيب ثلاثة آخرون جراء الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات الروسية آخر 24 ساعة".



وأضاف المسئول الأوكراني أن العدد الإجمالي لضحايا الجيش الروسي في منطقة دونيتسك بلغ 1978 قتيلًا و4925 جريحًا، حيث لا يأخذ في الحسبان الخسائر في ماريوبول وفولنوفاخا.