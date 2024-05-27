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الإثنين 27 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سلطنة عمان تدين العدوان الإسرائيلي على مخيم للنازحين في رفح الفلسطينية

سلطنة عُمان
سلطنة عُمان
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دانت سلطنة عُمان بشدة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، وآخرها استهداف مخيم للنازحين في رفح الفلسطينية أمس.
وأكّدت وزارة الخارجية العمانية - في بيان اليوم /الاثنين/ نقلته وكالة الأنباء العمانية - أن هذه الأفعال الشنيعة التي تستمر دولة الاحتلال بارتكابها تستوجب تدخلًا دوليًّا رادعًا بما في ذلك فرض المجتمع الدولي عقوبات على إسرائيل؛ نظرًا لما تمثله ممارساتها العدوانية الغاشمة من خرق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاك لكرامة النفس البشرية والقيم الإنسانية.

سلطنة عمان غزة رفح