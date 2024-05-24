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الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

حالة تعدي علي الأراضي
حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بالمنيا
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بمحافظة المنيا برئاسة  محمد عبد الغني،  إزالة ٢ حالة تعد بحي غرب المدينة علي الأراضي الزراعية، بالتعاون مع جهات الولاية. حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد  محمد عبد الغني، رئيس المركز استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي  للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقا للقانون.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهاتَ وتكليفات  اللواء  أسامة القاضي محافظ المنيا،  بإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي جهات الولاية مدينة مطاي محافظ المنيا علي الأراضي الزراعية