إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بمحافظة المنيا برئاسة محمد عبد الغني، إزالة ٢ حالة تعد بحي غرب المدينة علي الأراضي الزراعية، بالتعاون مع جهات الولاية. حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محمد عبد الغني، رئيس المركز استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقا للقانون.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهاتَ وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.

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