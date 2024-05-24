رئيس جامعة المنيا يشهد حفل ختام أنشطة كلية التربية الرياضية

شهد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، حفل ختام الأنشطة الرياضية، لقسم المنازلات والرياضات الفردية، بكلية التربية الرياضية، والذي أقيم اليوم الجمعة بالصالة المغطاة بالحرم الجامعي.

جاء ذلك بإشراف وحضور الدكتور طارق صلاح عميد الكلية، والدكتور عبد الحليم، فتحي رئيس قسم المنازلات، وبحضور وكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب.

وتضمن الحفل، عروض كاراتيه، وتايكوندو، وكونغ فو، شارك فيها طلاب وطالبات القسم، حيث أظهرت تلك العروض ما يتمتعون به من مهارات الدفاع عن النفس، ومستوى اللياقة البدنية، والحركية، وكفاءة التدريب، وكذا كفاءة التدريب لأعضاء هيئة التدريس بالقسم.

أشاد رئيس الجامعة، بما قدمه الطلاب من عروض رياضية متنوعة، مؤكداً على دور كلية التربية الرياضية وتمثيلها المُشرف للجامعة في شتى المحافل والمسابقات الداخلية والقمية، مُثمناً جهود إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس،والقائمين على التنظيم.

أشرف على تصميم العروض، الدكتورة بسمات محمد، والدكتور بدر عيد، والدكتور طه أحمد، والدكتور عمر هاشم بقسم المنازلات.

اختتم الحفل، بتكريم الطلاب المشاركين بالعروض بمختلف شُعب قسم المنازلات والرياضات الفردية.

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