رئيس "مطاي" بالمنيا يتفقد الحملة الميكانيكية ويوجه بانتظام الصيانة الدورية للمعدات

تفقد محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة مطاي بمحافظة المنيا، اليوم الاثنين ، الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية لمركز مطاي وذلك خلال جولته التفقدية لسير العمل، لمتابعة أعمال الحملة، والمعدات والسيارات بها، وحالة كل منها، وللوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفاءتها، والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومستوى النظافة، وذلك لترشيد الإنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات.

وأكد محمد عبد الغني رئيس المركز، أن متابعة معدات الوحدة المحلية والحملة يأتي في اطار رفع كفاءة الحملة الميكانيكية بالكامل والاهتمام بنظافتها وإصلاح المعدات.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة المستمرة للمعدات بالحملة الميكانيكيه بالمدن والقرى.

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