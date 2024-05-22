ads
الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إيقاف أعمال تحويل شقة من سكنى إلى تجارى بحي شمال مدينة المنيا

إيقاف أعمال تحويل
إيقاف أعمال تحويل شقة من سكنى إلى تجارى بحي شمال المنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا،اليوم الأربعاء  عن إيقاف أعمال تحويل شقة من سكنى إلى تجارى بشارع نفرتيتي بحي شمال المدينة وإعادة الشيء لأصله، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

يأتي ذلك تنفيذا ًلتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية والمرور الميداني لمنع المخالفات وخاصة فيما يتعلق بالبناء والتعديات، والتصدي لعمليات البناء المخالف بالمحافظة والقضاء على عشوائية البناء وإزالة جميع أشكال التعدي.

وفي سياق متصل، تمكنت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، بالتعاون مع الجهات المعنية، من إيقاف أعمال بناء مخالف ببرج بحي وسط وإزالة الشدة الخشبية، وتم التحفظ على معدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وذلك للقضاء على البناء العشوائي.

من جانبه، قال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لا تألو جهداً في تنظيم حملات تفتيشية لمتابعة الحالة العامة داخل الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية على مستوى المدينة لإحكام الرقابة وتحقيق الانضباط داخل الشارع المنياوى.

442475191_963509575782665_799571149499655896_n
442475191_963509575782665_799571149499655896_n
441675679_963509529116003_200847181183055940_n
441675679_963509529116003_200847181183055940_n
البناء العشوائي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مدينة المنيا بناء مخالف البناء المخالف