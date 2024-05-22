إيقاف أعمال تحويل شقة من سكنى إلى تجارى بحي شمال مدينة المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا،اليوم الأربعاء عن إيقاف أعمال تحويل شقة من سكنى إلى تجارى بشارع نفرتيتي بحي شمال المدينة وإعادة الشيء لأصله، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

يأتي ذلك تنفيذا ًلتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية والمرور الميداني لمنع المخالفات وخاصة فيما يتعلق بالبناء والتعديات، والتصدي لعمليات البناء المخالف بالمحافظة والقضاء على عشوائية البناء وإزالة جميع أشكال التعدي.

وفي سياق متصل، تمكنت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، بالتعاون مع الجهات المعنية، من إيقاف أعمال بناء مخالف ببرج بحي وسط وإزالة الشدة الخشبية، وتم التحفظ على معدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وذلك للقضاء على البناء العشوائي.

من جانبه، قال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لا تألو جهداً في تنظيم حملات تفتيشية لمتابعة الحالة العامة داخل الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية على مستوى المدينة لإحكام الرقابة وتحقيق الانضباط داخل الشارع المنياوى.

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