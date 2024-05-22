صحة المنيا: حملات مكثفة لمكافحة مسببات وناقلات الأمراض خلال إبريل الماضي

تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تواصل الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة جهودها في تكثيف أعمال الترصد الحشري والمكافحة المتكاملة لناقلات ومسببات الأمراض، وذلك ضمن خطة المديرية في الحفاظ على صحة المواطنين والقضاء على مسببات وناقلات الأمراض.



من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن إدارة مكافحة ناقلات الأمراض وأقسامها بالإدارات الصحية قامت بتكثيف أعمال الترصد الحشري والمكافحة المتكاملة لناقلات ومسببات الأمراض وذلك خلال شهر إبريل الماضي، حيث تم مكافحة الحشرات الطائرة واليرقات الناقلة للأمراض بمساحة 62381 كم2، باستخدام أجهزة الضباب ومواتير الرش والرشاشات الظهرية، بالإضافة إلى مكافحة القوارض بمساحة 900 كم2 وتعفير مساحة 63 كم2 لمكافحة الحشرات باستخدام المبيدات المخصصة للمكافحة.



وأوضحت الدكتورة رندا خيري، مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالمنيا، أنه تم رش مساحة 9140 متراً من المياه لمكافحة الحشرات الناقلة لمرض الملاريا، وتم فحص 900 عينة دم عشوائية، بالإضافة إلى فحص 4190 مجرى مائيا بأطوال 6340 كم، لمكافحة القواقع المسببة لمرض البلهارسيا، وعلاج بالمبيد لعدد 27 مجري مائياً بأطوال 45.5 كم.



وأضافت أنه تم فحص 1613 عينة بالعيادات الخارجية و 3967 عينة عشوائية علي مستوى المحافظة، وذلك في إطار مكافحة البلهارسيا و فحص 2599 عينة طفيليات معوية وعلاج 429 حالة منها و10 حالات بلهارسيا، إلى جانب تنفيذ 51 زيارة إشرافية ومرور لمتابعة سير العمل بأقسام المتوطنة بجميع إدارات المنيا الصحية، وتنظيم تدريبات عملية شملت ( مكافحة البلهارسيا والفحص المعملي، مكافحة الملاريا و مكافحة القواقع).



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