حملات مكثفة لرفع الإشغالات والإعلانات غير المرخصة بشوارع المنيا (صور)

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا، اليوم الخميس، جهودها في تنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لضبط حركة الشارع وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات.



في السياق ذاته، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة لرفع الإشغالات ومراجعة تراخيص المحلات والتأكد من تطبيق غلق المحال التجارية حسب التوقيت الصيفي، وتم تحرير 16 مخالفة.



كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس عدداً من الحملات لمراجعة الإعلانات، ورفع الإشغالات بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة، وقرية دلجا، وذلك لخلق سيولة مرورية ومنع التعدي على حرم الطريق، حيث تم إزالة الإعلانات غير المرخصة، وتحرير 56 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سمالوط شنت الوحدة المحلية حملة لازالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين ولمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق ومواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام .

وفى مغاغة، أزالت حملة نفذتها الوحدة المحلية الاعلانات التجارية واللافتات المخالفة وغير المرخصة والعشوائية بشوارع المدينة حيث أسفرت الحملة عن إزالة 14 إعلانا مخالفا بشارع الجمهورية وشارع طه حسين .



كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة بحملة مكبرة للنظافة والاعلانات والاشغالات بمدينة العدوة حيث اسفرت الحملة عن رفع اشغالات واعلانات غير مرخصة بالشوارع .

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى حملة لإزالة الاشغالات ، وأسفرت عن تحرير 116 محضر تنوعت مابين، 10 حالات ازالة إدارية، 90 محضر اشغال طريق، 16 محضر بائع متجول، وذلك في إطار جهود الوحدة المحلية لرفع وإزالة الإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية .

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