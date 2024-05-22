إنجاز رياضي جديد لجامعة حلوان.. لجين إبراهيم تفوز بفضية بطولة البحر الأبيض المتوسط

في إنجاز رياضي جديد لجامعة حلوان، حققت الطالبة لجين محمد إبراهيم من كلية التجارة (BIS) بجامعة حلوان، ولاعبة الوثب العالي لمنتخب الجامعة ومنتخب مصر، إنجازًا جديدا بحصولها على الميدالية الفضية في بطولة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بعد فوزها بالميدالية الفضية في مسابقة الوثب العالي في البطولة العربية.

وشاركت لجين في البطولة تحت رعاية ودعم كبير من إدارة جامعة حلوان، حيث قدم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، كل الدعم اللازم للطالبة الواعدة لتحقيق هذا الإنجاز المشرف.

ومن جانبه، أعرب الدكتور السيد قنديل عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، قائلاً: "إن حصول الطالبة لجين على الميدالية الفضية في بطولة البحر الأبيض المتوسط هو دليل على حرص جامعة حلوان على دعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على المشاركة في المحافل الدولية لتمثيل مصر والجامعة.

وأضاف الدكتور قنديل: "تولي الجامعة أهمية كبيرة لتنمية المواهب الطلابية في مختلف المجالات، سواء الأكاديمية أو الرياضية، حيث نؤمن بأن هذه المواهب هي ثروة حقيقية للوطن وعلينا دعمها وصقلها."