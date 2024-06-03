محافظ أسوان يشدد على سرعة الانتهاء من مشروع مجمع الخدمات الصناعية

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تكثيف الجهود المبذولة للانتهاء من إنشاء مجمع الخدمات الصناعية بالكوبانية بقروى غرب أسوان حيث وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 65% .

مكلفاً بسرعة إفتتاح وتشغيل المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " والتى يتم الانتهاء منها بنسبة 100% لاستثمارها فى تلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للأهالى والمواطنين .

كما وجه محافظ أسوان بسرعة الإنتهاء من إصلاح وصيانة العبارة الخاصة بالقرية والتى تساهم فى تخفيف وتسهيل حركة انتقال المواطنين والسيارات بين جانبى نهر النيل .

محافظ أسوان يوجه برفع نسب الإنجاز بالمشروعات الجارية بالقرية

ومن جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان قامت وحدة حياة كريمة بمواصلة الجولات الميدانية لتفقد نسب التنفيذ للمشروعات الجارية بقروى غرب أسوان والتى تضم 28 قرية فرعية ونجع وتابع بإجمالى 30 ألف نسمة .

مشيراً إلى أنه تم تفقد مشروع إنشاء مجمع الخدمات الصناعية والذى يضم 5 ورش حرفية لتعليم الخياطه والخراطة وأعمال البلاستيك والطباعة، بالإضافة إلى تفقد مشروع إحلال وتجديد شبكات وخطوط مياه الشرب والكهرباء بنسبة 100% ، علاوة على تفقد إنشاء محطة المعالجة الثلاثية بنسبة 95% وتعمل بطاقة من ألفين إلى 3 آلف م3/ يوم ، فضلاً عن تفقد مشروع توصيل الصرف الصحى والذى يضم إنشاء 5 محطات رفع منها محطة رفع نجع المداب بنسبة 100% ، ومحطة رفع نجع الشديدة بنسبة 95% ، ومحطة رفع نجع الجرانيس بنسبة ٩٠%، ومحطة رفع نجع البليدة بنسبة ٨٥%، بجانب محطة رفع نجع الفرس بنسبة ٦٥% .

وقد أوضح السكرتير العام المساعد بأنه خلال الجولة الميدانية أيضاً تم تفقد مشروعات إنشاء مكتبى البريد ووحدتين لطب الأسرة بالكوبانية وغرب أسوان ، بجانب وحدة الإطفاء ووحدة التضامن الإجتماعى ومركز شباب غرب أسوان حيث تم التشديد على الإلتزام بتعليمات المحافظ لرصد وتلافى المعوقات والمشكلات أولاً بأول ، مع تم التأكيد على الإلتزام بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الإنشاء بمواقع العمل ، فضلاً عن الإهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب .

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