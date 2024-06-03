أمريكا تطالب الكونغو الديمقراطية إتاحة الوصول لـ 3 أمريكيين محتجزين

طالبت السفارة الأمريكية لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية السلطات المحلية بالكشف عن تفاصيل أو السماح بالوصول إلى ثلاثة مواطنين أمريكيين تم احتجازهم عقب "محاولة انقلاب" شهدتها البلاد الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية، جريج بورتر، في رسالة بريد إلكتروني نقلتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين: "لقد طلبنا من سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية إتاحة الفرصة للمحتجزين للاتصال بقنصليتهم". وأضاف بورتر أن السلطات الكونغولية لم ترد على الفور وأشارت إلى أنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

أعلن الجيش الكونغولي عن أسماء ثلاثة أمريكيين متهمين بالمشاركة في هجوم بقيادة المعارض السياسي كريستيان مالانجا، والذي استهدف قصرًا رئاسيًا في مايو الماضي.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن أحد أهم أولوياتها هو تقديم المساعدة القنصلية للمعتقلين في الخارج، بما في ذلك تنظيم زيارات منتظمة لضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة والمساعدة في توفير محامٍ ناطق باللغة الإنجليزية.