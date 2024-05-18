"تعليم القاهرة" تحتفل باليوم العالمي للمتاحف

تحتفل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة باليوم العالمي للمتاحف، تحت شعار

“المتاحف من أجل التعليم والبحث العلمي”، عن طريق تنظيم زيارات للادارات التعليمية للمتاحف المختلفة وتعريف الطلبة والعاملين بأهميتها، مثل زيارة (متحف الحضارات - متحف البريد - المتحف المصري وغيرها من المتاحف ).

وأكد وكيل أول الوزارة أيمن موسى، أن للمتاحف دور كبير فهى نافذة لحضارة عريقة تحافظ على التراث وتعرض الأحداث التاريخية المختلفة والمؤثرة والتعرف على هوية المجتمعات وتنوعها بالإضافة إلى أنها تعتبر إحدى الوسائل الخدمية التى يجب أن يتمتع بها الطلبة للتزود بالعلم والثقافة والمعرفة.

ويعتبر اليوم العالمي للمتاحف هو احتفال دولي يقوم بتنظيمه المجلس الدولي للمتاحف ICOM منذ عام 1977، موضحا أن الهدف من الاحتفال به، هو إقامة حدث سنوي لزيادة توحيد التطلعات والجهود الإبداعية للمتاحف وتوعية الجمهور العالمي إلى أنشطتها المختلفة عن طريق إطلاق العديد من الفعاليات والندوات التي تُبرز دور المتاحف في المجتمع.

في كل عام يختار المجلس الدولي للمتاحف موضوعًا للاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، وموضوع هذا العام هو "المتاحف من أجل التعليم والبحث العلمي " مما يؤكد على الدور الحيوي للمؤسسات الثقافية في توفير تجربة تعليمية شاملة.