بدء اجراءات تسليم أرض مشروع مصنع تدوير المخلفات الصلبة بقلابشو في الدقهلية

استقبل محافظ الدقهلية، لجنة وزارة التنمية المحلية وممثلي الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ إجراءات التسليم لأرض مشروع مصنع تدوير المخلفات الصلبة بقلابشو ضمن مشروع تطوير مصرف كيتشنر بإشراف وزارة التنمية المحلية والذى يتم تنفيذه بتمويل أوروبى.

بدء اجراءات تسليم أرض مشروع مصنع تدوير المخلفات الصلبة بقلابشو:

وأوضح محافظ الدقهلية، ان المصنع يتم البدء في تنفيذه علي مساحة 18 فدان بطاقة استيعابية 600 طن يوميا في مدة لا تتجاوز 22 شهر من بدء التنفيذ لسرعه دخوله الخدمة.

واكد محافظ الدقهلية على تقديم كل الدعم لإنجاح مشروع تطوير ورفع كفاءة مصرف كيتشنر نطاق القرى الواقعة على المصرف وفروعه بمركز وبلقاس ونبروه بالدقهلية وعددها 29 قرية.

وأضاف "مختار" ان هذا المشروع يؤكد حرص الدولة على جودة المياة بالمصرف وفروعه والحد من مصادر التلوث مما جعل الحكومة المصرية تتخذ خطوات جادة بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي لتحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر من خلال محاور عديدة تستهدف رفع كفاءة خدمات المخلفات الصلبة وخدمات الصرف الصحى وكذا تطهير المصرف ورفع كفاءته فى نطاق المحافظات المار بها.

وضمت اللجنة عبده محمدين، نائب مدير وحدة كيتشنر بوزارة التنمية المحلية، والدكتور عبد الرحمن سليمان استشاري المشروع، والمهندس أحمد زكي، استشاري مشروع كيتشنر والدكتور رمضان عوض الله استشاري الهيئة العربية للتصنيع والمهندس أحمد السباعي استشاري الهيئة العربية للتصنيع والمهندس إبراهيم عبد الله بالهيئة العربية للتصنيع واحمد جوهر وأحمد منصور واحمد اسماعيل وأيمن ابراهيم واسلام ابو سريع وإبراهيم عبد الواحد ممثلي الشركات المنفذة بالهيئة العربية للتصنيع، وقد حضر اللقاء محمد حمص مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وجهاز النظافة.

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