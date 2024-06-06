خبير السياسات الدولية: مصر استطاعت تغيير وجهة نظر العالم بشأن فلسطين

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن مصر والأردن في تناغم دبلوماسي أكثر من رائع للعمل ضد كل روايات الاحتلال التي تحاول تغيير الحقيقة على الأرض وتطرد الفلسطينيين من أرضهم.

وأضاف "سنجر" في مداخلة عبر "زووم" لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "هناك تحرك مصري أردني في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، من أجل إنجاز وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى أبناء قطاع غزة".

وتابع: "إدارة الحرب ظالمة، إسرائيل صباح اليوم اعتدت على مدرسة في غزة واستشهد 27 فلسطينيًا وهي تابعة للأونروا والأمم المتحدة"، مؤكدًا أن دولة الاحتلال دولة مارقة وخارجة عن القانون الدولي.

وأشار إلى أن حرب التحرير بدأت وفلسطين ستنتصر في النهاية، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي الآن يدعم القضية الفلسطينية، متابعًا: "دعم مصر للقضية الفلسطينية لم يتأخر على المستويات كافة، ومصر استطاعت تغيير وجهة نظر العالم بشأن فلسطين".