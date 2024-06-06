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الخميس 06 يونيو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة عين شمس: صندوق العلوم والتكنولوجيا يلعب دورًا محوريًّا في تعزيز التقدم العلمي

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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أعربت غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن سعادتها بالتعاون مع صندوق العلوم والتكنولوجيا STDF ودعمه للعديد من المبادرات البحثية، حيث يلعب دور محوري في تعزيز التقدم العلمي، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعة والهيئات الحكومية مضيفه الى  ان الدعم المقدم من STDF  أتاح للباحثين استكشاف الأفكار الرائدة وتطوير المعرفة وتقديم مساهمات مؤثرة في مختلف المجالات، وذلك من خلال المساعدة المالية، وبرامج بناء القدرات، وفرص التعاون، وقد نجح صندوق العلوم والتكنولوجيا في ذلك.

وأكدت خلال كلمتها فى فعاليات ملتقي الصندوق المشترك للعلوم والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة ومصر  أن جامعة عين شمس تؤمن بقوة التعاون وأهمية تبادل المعرفة من أجل الصالح العام، حيث تسعي الجامعة إلى توسيع خبراتها ومواردها وأيضا الي التعاون مع الباحثين والمؤسسات من خارج جامعة عين شمس، وكذلك تعزيز ثقافة التعاون والابتكار التي تتجاوز الحدود الجغرافية وذلك انطلاقا من إيمان الجامعة الراسخ بأن الشراكات الدولية لها أهمية حاسمة في التصدي للتحديات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.

الولايات المتحدة ومصر المبادرات البحثية STDF صندوق العلوم والتكنولوجيا جامعة عين شمس