مارس الجنس مع عروسة بلاستيك.. مفاجآت جديدة في اعترافات سفاح التجمع

كشفت التحقيقات الجارية مع "كريم.م" الملُقب بـ"سفاح التجمع" والمتهم بإنهاء حياة فتيات ليل عقب ممارسة الرذيلة معهن والتلذذ بتعذيبهن والتمثيل بجثث الضحايا وجماع الجثث، عن مفاجآت جديدة خلال أقواله واعترافاته أمام جهات التحقيق.

مفاجآت جديدة في اعترافات سفاح التجمع

وتبين من أقوال واعترافات سفاح التجمع في القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد، أن بدايته مع تعاطي المواد المخدرة بأنواع مختلفة كانت عند إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدًا ولاية "نيوجرسي".

كما تبين أن سفاح التجمع بدأ خلال سنوات تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية ممارسة الجنس مع الألعاب الجنسية العنيفة المصرح ببيعها بالمحلات هناك، وأنه اشترى خلال تواجده داخل الولايات المتحدة دُمية جنسية - عروسة بلاستيك - مارس معها الجنس بعنف وسادية.

وكشفت اعترافات سفاح التجمع أن بدايته بالتلذذ بتعذيب فتيات الليل خلال ممارسة الرذيلة معهن كانت في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ممارسة الجنس مع دُمية.

وأعلنت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، تلقيها إخطارًا يوم 16 مايو 2024 بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

وأضافت، أنه بضبط وإحضار المتهم أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، كما أشارت النيابة إلى أنه باستكمال التحقيقات وفحص وتفريغ هاتفي المتهم أقر بواقعتين آخرتين ألقى جثتيهما نطاق محافظة الإسماعيلية وفي التجمع الأول، مؤكدة أنه جارٍ استكمال التحقيقات.

وأصدر قاضي التجديد قرارًا بتجديد حبس سفاح التجمع 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.