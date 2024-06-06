باحث سياسي: الاحتلال يريد تصعيد الموقف عبر تكثيف العملية العسكرية

قال الدكتور أشرف عكة الباحث السياسي، إن الاحتلال الإسرائيلي يريد تصعيد الموقف عبر تكثيف العملية العسكرية ضغطا على المسار التفاوضي، في ظل التحديات التي يواجهها بفعل الضغط السياسي الدولي بعد مقترح بايدن وقناعة الوسطاء بأن هذا المقترح جديا للمسار السياسي التفاوضي للوقفة والهدنة ووقف إطلاق النار المؤقت.

وأضاف "عكة"، خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلاميان فادي غالي وآية الكفوري، أن "نتنياهو" هو المستفيد الوحيد سياسيا من التصعيد الذي يجري الآن، ويبدو أنه فقد البوصلة الداخلية ولا يستطيع أن يرتب صفقته التي يريدها داخليا.

وأشار إلى أن لهذا يلجأ إلى عمليات التصعيد ريثما يربك الموقف ويحمل الآخرون مسؤولية المسعى التفاوضي لأنه لا سبيل له لأن معادلته صفرية، وهذا يجب قراءته في سلوك وتصرف ذهنية هذا المتلاعب الذي لم يتخذ قرارات ويبقى الأمور معلقة، ويتعامل بشكل تفضيلي لكل الأطراف حتى حلفاؤه في داخل الائتلاف.