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السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إحالة مسجل خطر للجنايات بتهمة حيازة الأستروكس بالسلام

أرشيفيه
أرشيفيه
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قررت نيابة السلام اليوم السبت، إحالة مُسجل خطر للجنايات، لقيامه بترويج مخدر الأستروكس بنطاق دائرة السلام.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة والاتجار بها بدائرة القسم وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط  مسجل خطر وبحوزته كمية من المواد المخدرة.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على كيلو جرام لمخدر الأستروكس – ميزان حساس وأقراص الترامادول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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