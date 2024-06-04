بعد قفز قائدها منها.. طلب التحريات في سقوط سيارة بترعة في البدرشين

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة في سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية بنطاق مركز البدرشين ونجاة سائقها، التي أمرت بالتحفظ عليه للاستماع لإفادته حول ملابسات الحادث.

تلقى مأمور مركز شرطة البدرشين إخطار من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية بقرية دهشور بدائرة المركز.

انتقلت قوة من مباحث المركز على الفور إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، أن قائد السيارة أثناء مرور بالقرب من أحد منعطفات قرية دهشور اختلت عجلة القيادة بيده، فقام بالقفز من السيارة قبل سقوطها في الترعة.

تم إخطار الإدارة العامة للحماية المدنية، التي دفعت اوناش ومعدات رفع لانتشار السيارة الغارقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.