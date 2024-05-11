استقرار حالة الطقس في الشرقية بعد عاصفة ترابية أمس

شهدت قرى ومدن ومراكز محافظة الشرقية صباح اليوم السبت، استقرارًا في حالة الطقس مع سطوع للشمس ورياح خفيفة وذلك عقب العاصفة الترابية، والتقلبات الجوية التي شهدتها بعض القرى والمراكز أمس.

رفع درجة الاستعداد القصوى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بناءً على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار حالة الطقس، والتقلبات الجوية خلال الأيام القادمة مع هبوب عاصفة ترابية.

التحضير لمواجهة التقلبات الجوية

وكلف محافظ الشرقية، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية وكل الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة سوء الطقس مع تفعيل غرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات والكوارث بجميع قطاعات المحافظة وربطها باتصال متواصل بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة لاستقبال أي شكاوى وبلاغات من المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها.

حالة الطقس اليوم

تسود اليوم أجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدلة على السواحل الشمالية شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 30 درجة.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد على فترات متقطعة.