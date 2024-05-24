الدبلومات الفنية 2024.. محافظ مطروح يتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق الامتحانات غدًا

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، الاستعدادات النهائية لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة لانطلاق امتحانات شهادة الدبلومات الثانوية الفنية من خلال 26 لجنة امتحانية تستقبل 4969 طالبا وطالبة غدا السبت، مع جاهزية كافة اللجان لانطلاق الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والملاحظين والمراقبين لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

أوضح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن المديرية على أتم الاستعداد لانطلاق امتحانات شهادة الدبلومات الثانوية الفنية، وأن 4969 طالبا وطالبة سيؤدون الامتحانات غدا السبت، منهم 2323 طالبا وطالبة بشهادة التعليم الثانوي الصناعي، أمام 21 لجنة بنظام الثلاث سنوات، ولجنة واحدة بنظام الخمس سنوات والخاصة بطلاب المدرسة النووية بالضبعة البالغ عددهم 75 طالبا، بينما يؤدي 689 طالبًا بالتعليم الثانوي الزراعي الامتحان أمام 5 لجان ويؤدي 1891 طالبا وطالبة بالتعليم الثانوي التجاري الامتحان أمام سبع لجان، بينما يؤدي 66 طالبا تعليم ثانوي فندقي الامتحان أمام لجنة المدرسة الفنية الفندقية وذلك من خلال 26 لجنة على مستوى المحافظة.

وكيل تعليم مطروح: غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية على تواصل مستمر

وأكد وكيل تعليم مطروح أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية على تواصل مستمر مع جميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة؛ لمتابعة الموقف والعملية الامتحانية أولا بأول، والتعامل السريع والفوري مع أي مواقف قد تطرأ وتذليل أي عقبات وذلك مع انطلاق ماراثون الامتحانات السبت المقبل.

وكيل تعليم مطروح يشدد على حظر اصطحاب المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجنة الامتحانات

وشدد شحاته على ضرورة تكاتف كافة الجهود التي تساهم في حسن سير أعمال الامتحانات وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى ضرورة التنبيه على جميع الطلاب بعدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة رقمية (كمبيوترات بجميع أشكالها – كاميرات…الخ)، ومصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه، أثناء دخول الطلاب إلى اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله كذلك عدم قيام العاملين باللجان باستخدام التليفون المحمول أثناء سير الامتحان على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة، قبل بداية الامتحان، ويُستثنى من ذلك رئيس اللجنة ونائبه للتواصل مع غرفة العمليات في حالة الضرورة القصوى، ولصالح العمل.

وأضاف وكيل تعليم مطروح أنه تم التشديد على ضرورة العمل على تهيئة الجو النفسي للطلاب والمعلمين، وبث مناخ الهدوء والطمأنينة، والبعد عن كافة الأفعال التي تؤدي لإثارة مشاعر التوتر بين الطلاب الممتحنين، بما يحقق الاستقرار داخل لجان السير، وللصالح العام ولضمان الخروج بامتحانات الدبلومات الفنية إلى بر الأمان.